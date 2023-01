Arriva la Befana - acrobata: Borgosesia saluta le feste

Venerdì 6 gennaio a Borgosesia arriverà la Befana, per regalare ancora un pomeriggio di festa a tutti i bambini: «Sarà una Befana un po’ circense – dice l’assessore alle Manifestazioni, Marco Buonamici – e sono certo che sorprenderà i bambini con le sue abilità da equilibrista e pattinatrice. Insieme a lei ci sarà il Mago Mariano, sempre molto simpatico, che proporrà uno spettacolo di magia itinerante, coinvolgendo anche i locali del centro città. Non mancherà l’angolo trucca bimbi: vogliamo offrire un pomeriggio di festa e serenità, per i bambini e le famiglie, in linea con lo spirito che ha animato le nostre manifestazioni natalizie, ossia ritrovare la dimensione familiare di questa festa, concentrandoci sul rendere felici i più piccoli».

Le iniziative natalizie si concluderanno poi l’8 gennaio, con l’ultima delle tre visite guidate organizzate per conoscere Borgosesia e le sue frazioni: l’appuntamento sarà alle 15 ad Aranco, davanti alla chiesa di Santa Croce, da cui partirà la visita guidata da Itinerantes, l’Associazione che ha curato anche gli appuntamenti precedenti, a Montrigone l’8 dicembre e a Rozzo e Caneto il 18 dicembre.

Si conclude così un ciclo di eventi iniziato il 4 dicembre, molto articolato, con tante proposte studiate per intercettare l’interesse di diverse generazioni: «Sono molto soddisfatto in particolare della risposta ricevuta dalla città – commenta Buonamici – ho trovato molta collaborazione e disponibilità da parte delle associazioni e questo è per me un segnale importante anche in vista dei futuri eventi. Tanti anche i visitatori provenienti da fuori, che hanno generato un buon flusso di gente in corrispondenza di ogni appuntamento».

Soddisfazione anche dal mondo del commercio: «Ho avuto feedback positivi da parte di diversi colleghi – dice Tatiana Bernardi, consigliere con delega al Commercio - il flusso di gente attratta in città dagli eventi organizzati in queste festività ha avuto un buon effetto anche sui negozi che, mi hanno detto i commercianti con cui ho parlato, hanno avuto un buon giro d’affari, nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando. Un risultato non scontato, che ci dà molta soddisfazione».

Insomma, come dice il proverbio “l’Epifania tutte le feste porta via” ma a Borgosesia rimane la buona sensazione di aver organizzato manifestazioni natalizie partecipate ed apprezzate: «E’ stato per me un banco di prova – conclude l’assessore Marco Buonamici – ho avuto accanto il sindaco Fabrizio Bonaccio e tutti i colleghi assessori e consiglieri, in particolare Tatiana Bernardi, oltre agli uffici comunali che hanno fatto un gran lavoro. Sono grato a tutti e soprattutto ringrazio i borgosesiani per aver partecipato con entusiasmo agli eventi proposti: auguri a tutti di un ottimo 2023».