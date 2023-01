Al Sacro Cuore la grande festa dell'Epifania

Domenica 8 gennaio con inizio alle 15:30 nella palestra dell’istituto Sacro Cuore si svolgerà l’evento "L’Epifania tutte le feste porta via".

Si tratta di un grande momento di festa al quale parteciperanno la banda di Occimiano, la grande orchestra spettacolo Giuliano e i Baroni e il mago Smith.

Durante il pomeriggio di festa saranno assegnati i premi ai vincitori del concorso te piace o presepe?L’evento organizzato da Flavio Ardissone non rappresenta però il tassello di chiusura per quanto riguarda il grande presepio meccanico allestito nei locali dell’istituto di corso Italia in quanto la colossale realizzazione resterà ancora visibile al pubblico fino al 31 gennaio 2023.

Nel piazzale della palestra saranno esposti alcuni mezzi storici gentilmente concessi dalla famiglia Marazzato.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti fino ad esaurimento posti.