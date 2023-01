“Abbiamo imparato come si salva una vita”

BIANZÈ- Importante lezione di educazione civica per gli alunni più grandi della scuola primaria che poco prima delle vacanze Natalizie hanno assistito ad un vero e proprio corso di primo soccorso tenuto da membri della Croce rossa italiana sezione di Vercelli.

I bambini di 4^ e di 5^, infatti, sono stati coinvolti in un incontro che ha dapprima visto un’introduzione dove è stata spiegata come è nata la croce rossa, per poi entrare nel vivo dell’intervento illustrando le fasi della catena del soccorso e il comportamento da tenere quando una persona sta male.