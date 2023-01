"Giocattoli in Movimento": 5Stelle in piazza

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Vercelli, in collaborazione con Santhià e Borgosesia/Valsesia, hanno organizzato, domenica 8 gennaio, Giocattoli in Movimento, appuntamento di dono e scambio di libri per bambini e giocattoli. «Il funzionamento è molto semplice: porta uno, due o più giocattoli o libri per bambini usati che non usi più, al gazebo del Movimento 5 stelle organizzato domenica 8 gennaio in piazza Cavour, dalle ore 9 alle 17, in cambio potrai anche se vuoi prendere uno a tua scelta tra quelli a disposizione - si legge in una nota -. Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili».

I giocattoli raccolti ai banchetti verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. «Portiamo un po’ di felicità a bambini meno fortunati e non dimentichiamo che aiutiamo l’ambiente: riduciamo la produzione di plastica ed evitiamo che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica», concludono gli attivisti. Il gazebo, oltre che a raccogliere i giocattoli, fungerà per chi lo desidera da info point e per le iscrizioni al Movimento.