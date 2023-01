Addio a Sergio Perazza, re del liscio biellese

Il mondo del ballo e della musica biellese oggi 1 gennaio 2023 è in lutto per la morte di Sergio Perazza, cantante e compositore. Il re del liscio in provincia è morto all’età di 74 anni.

Non c'è festa, non c'è sagra nel Biellese che non sia stata allietata almeno una volta dalla sua musica. E sono in queste ore tanti i messaggi di cordoglio anche sui social da parte di amministratori comunali ed enti vari che hanno organizzato eventi e che lo hanno conosciuto.

Gabriele Martinazzo presidente Cordar Biella lo ricorda così: "Oggi la Valle Cervo ha perso un grande amico, ora canterai il cielo assieme a tanti amici! Ciao grande".

Paolo Gelone, sindaco di Candelo: "Ciao Sergio, voglio ricordarti come un grande amico. La vita è un viaggio che ti permette di fare amicizia con molte persone sulla tua strada, ma solo in pochi saranno in grado di rimanere nel tuo cuore per sempre. Tu sei uno di quelli. Mi mancherai amico mio e mancherai a tutti, agli amici di sempre e a quelli conosciuti da poco. Mancherà soprattutto la tua gentilezza e la tua lealtà, il tuo entusiasmo e la tua allegria, la tua generosità e il tuo altruismo. Ora canta in cielo per gli angeli".

Così si legge sulla pagina Fb de la Peschiera di Valdengo: "Ci ha lasciato il nNostro Sergio Perazza. Buon viaggio, amico mio e di tutti".