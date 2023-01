Ponti e feste del 2023: tante opportunità per organizzare mini-vacanze

Per chi ama viaggiare, il 2023 è un anno da record: con appena 4 giorni di ferie, se non si lavora durante il weekend, si possono godere 32 giorni di vacanza. Calendario alla mano, ecco le possibili combinazioni per organizzare e prenotare viaggi o fughe dalla routine.

E se Natale e Capodanno 2022 hanno offerto poche occasioni di ponte, a gennaio la prima occasione è l'Epifania, che cade di venerdì e che consente di chiudere il periodo delle feste con tre giorni di relax.

Domenica 9 e lunedì 10 aprile si festeggiano Pasqua e Pasquetta, tre giorni di mini vacanza se si aggiunge anche il sabato.

Il 25 aprile, festa della Liberazione, cade di martedì: prendendo lunedì di ferie e attaccandolo al fine settimana si ottengono 4 giorni di vacanza. Il primo maggio, lunedì, regala un fine settimana lungo cosi come il 2 giugno, festa della Repubblica, che è un venerdì.Per chi non è in vacanza ad agosto, il 15 è un martedì: con un solo giorno di ferie se ne fanno 4 di vacanza. Il primo novembre, festa di Ognissanti, è un mercoledì: con 2 giorni di ferie - lunedì e martedì o giovedì e venerdì - si potrà organizzare una vacanza di 5 giorni.Anche a dicembre ci sono opportunità l'8, festa dell'Immacolata, è un venerdì; Natale è un lunedì e Santo Stefano un martedì, che complessivamente regalano 4 giorni di vacanza.San Silvestro, infine, viene di domenica ma con lunedì, primo gennaio 2024, ci si può concedere un lungo weekend.