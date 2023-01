Calcio femminile: la partita Juventus-Como

Le ragazze della Juventus pareggiano contro il Como, grazie a Chiara Beccari che riesce all'ultimo momento a fermare l'avversario. Vediamo come si svolge la sfida e cosa è accaduto. Queste partite si possono seguire anche tramite le agenzie sportive sul sito https://www.slot10.info/ dove gli utenti troveranno oltre che alle offerte dei nuovi bookmakers, anche tante promozioni vantaggiose e bonus.

Ancora lontana dalla classifica

La Juve dopo aver ottenuto la vittoria contro la squadra del Parma, con il Como non è riuscita a vincere. In classifica la Roma è capolista con 6 punti in più, mentre le ragazze bianconere anche se non hanno perso sulle 25 partite giocate sono ancora lontane dal primo posto. Nelle ultime 54 partite del campionato hanno totalizzato 50 vittorie, ma nonostante tutto anche la squadra del Como hanno raggiunto cinque punti nelle ultime quattro partite dunque si può dire che si trovano anche loro in un buon punto della classifica. Per sapere come si è svolta la partita Padova-Pro Vercelli compresa di risultati clicca qui.

La partita tra la Juventus e il Como

La sfida inizia con la Juve che attacca con Arianna Caruso, Cristiana Girelli e Sofia Cantore si insacca il primo gol nel giro di pochi secondi ma viene annullato dall'arbitro. Qualche minuto di gioco ed anche al Como succede la stessa cosa con il colpo di testa della calciatrice Giulia Rizzon. Dopo tutto questo caos in campo si vede Julia Grosso che con un calcio dalla distanza riesce a mettere il gol e porta in vantaggio la sua squadra. Il Como reagisce e attacca la Juventus con Chiara Beccari che si guadagna un rigore che però viene bloccato dal portiere facilmente. Le ragazze della Juve tentano di fare il raddoppio con Julia Grosso e Agnese Bonfantini ma il primo tempo si chiude senza aver concluso nessuna rete.

Il secondo tempo della partita Juventus-Como

Nella ripresa del secondo tempo le calciatrici consumano passaggi di palla, duelli, le due avversarie cercano di studiare come segnare ma per circa mezz'ora non si conclude nulla, fin quando l'attaccante Chiara Beccari non insacca il gol. La 18enne, presa in prestito dalla Juventus promette bene poichè non pecca a segnare gol pesanti. Intorno alla fine della partita le ragazze della Juventus tentano un gol anche loro, ma si chiude la sfida con il pareggio di 1-1. Brava la calciatrice Chiara Beccari che riesce a frenare così la fatidica corsa verso lo scudetto.

Le parole di Chiara Beccari

La calciatrice Chiara Beccari nell'intervista della conferenza stampa dopo la partita contro le ragazze bianconere, ha dichiarato qualcosa sul gol, dopo aver preso un punto: “ Il gol che ho fatto contro la mia ex squadra è stata un'emozione stupenda per me, un risultato importante che ci siamo portate a casa nonostante le difficoltà del campionato. Noi calciatrici del Como siamo cresciute molto e maturate tanto nel gioco del calcio femminile, inoltre come gruppo abbiamo fatto un gran miglioramento, ovviamente si dimostra anche dai risultati ottenuti! nelIo nello stesso mi sento appagata e contenta da quando sono entrata nella squadra femminile del Como e voglio ringraziare non solo le mie compagne ma soprattutto il mio mister che mi è sempre vicino e mi aiuta a crescere sempre di più nella mia carriera! -ha concluso la giocatrice Chiara Beccari.