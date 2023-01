Servizio civile, nuovo bando: 84 posti su tutto il territorio

Sono 84 i posti di servizio che il Comune di Vercelli e gli enti partner hanno ottenuto per il 2023. Otto i progetti attivati tra Vercelli, Alessandria, Novara, Casale, Borgosesia, Varallo, Gattinara, Santhià, Tronzano, Livorno Ferraris, Crescentino, Trino. Aperto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, l'anno di Servizio civile prevede un contributo mensile di 444,30 euro e impegna i partecipanti in un progetto utile per i cittadini e il territorio.

Il bando è aperto fino alle 14 del 10 febbraio 2023 e tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.vercelligiovani.it, alla mail mail informagiovani@comune.vercelli.it, al numero 0161 649354.

Prima della chiusura delle adesioni sono previsti Infoday (le date sono disponibili sul sito vercelligiovani.it) nel corso dei quali sarà possibile chiarire i dubbi e ricevere consigli utili per la stesura delle domande di partecipazione.

In sintesi, ecco i progetti nei quali i ragazzi verranno impiegati.

«Cool-tura» offre 24 posti: tre all'Arcidiocesi, uno ciascuno alle biblioteche di Gattinara, Livorno Ferraris, Tronzano, Trino e Santhià; 3 a Vercelli e a Casale; uno alla biblioteca ragazzi di Vercelli, uno al servizio Cultura del Comune di Vercelli; uno alle Opere pubbliche, uno alla biblioteca del Disum; uno all'ufficio Manifestazioni del Comune di Casale e due all'Ufficio Beni culturali del medesimo centro.

«Giovani in scena» offre 18 posti tra Pastorale universitaria di Vercelli, associazione Aps di Vercelli, Informagiovani Gattinara e Vercelli, Infopoint di Santhià, Scuola Vallotti, Coverfop, Europe Direct, It Cavour di Vercelli e altri istituti superiori tra capoluogo, Santhià, Crescentino e Trino.

«Connessione al futuro» ha cinque posti tra i Comuni di Vercelli, 2, Gattinara, Tronzano, uno ciascuno.

«Musei Connessi» offre 9 posti, 7 tra i vercellesi Museo Archeologico, Borgogna, Tesoro del Duomo, Leone e Palazzo Musei di Varallo.