Capodanno di spiritualità: in Sant'Andrea o con le clarisse di Roasio

Due momenti di spiritualità per accogliere il nuovo anno con una festa semplice, nel segno della riflessione e della preghiera.

Ritorna il tradizionale appuntamento di Capodanno, proposto dalle sorelle della Fraternità della Trasfigurazione nella Basilica di Sant'Andrea.

Tre momenti scandiranno l’attesa e la festa per accogliere il nuovo anno: alle 22,15 sarà celebrato l’Ufficio delle Letture; alle 23 seguirà "Un canto nella notte" sul tema "Imparare a vivere" e alle 24 si concluderà con un momento di festa nel Piccolo Studio, a cui si può contribuire portando un dolce o una bevanda. Si può anche partecipare a uno solo di questi tre momenti, come ciascuno desidera.

Domenica primo gennaio 2023 la messa in basilica sarà officiata alle 10.

Le suore clarisse di Roasio, invece, invitano i fedeli a partecipare alle liturgie delle solennità di fine anno nella cappellina del monastero: sabato 31 dicembre alle 22.15 è in programma l'ufficio delle letture; alle 23 il canto delTe deum e a seguire la messa della notte per il nuovo anno.

«Il clima è sempre rigenerante e la condivisione della preghiera con chi l’ha scelta come primo dono di Dio aiuta anche i laici a rafforzare la fede, a perseguire con fiducia la via del bene, a conquistare la pace del cuore per seminarla e coltivarla nella quotidianità», si legge in una nota dell'Arcivdiocesi.