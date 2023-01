Connessioni di rete protette: perché usarle

Navigare su internet è ormai una prassi, un’abitudine consolidata di cui è difficile fare a meno, ma che alle volte può portare a spiacevoli incontri e conseguenze, se non si conoscono i principali cenni di sicurezza informatica. Ad esempio, a volte un sito può non fare uso di una connessione di rete protetta e questo viene fortunatamente reso noto all’internauta tramite apposita comunicazione.

Perché navigare con una connessione di rete protetta

La sicurezza è una delle basi imprescindibili per un’esperienza di navigazione ottimale: può tuttavia capitare che digitando uno specifico indirizzo, il browser avvisi che è impossibile stabilire con il sito una connessione protetta. Va da sé, la protezione è necessaria se si vuole navigare su portali che richiedono i propri dati personali, quali un indirizzo email e una password o, in altri casi, informazioni di natura sensibile e finanziaria, come coordinate bancarie.

Gli esempi di casi di questo genere sono molti, e vanno dagli e-commerce ai portali che offrono dietro pagamento particolari servizi, indipendentemente dalla loro natura, sia essa di assistenza o di intrattenimento. In quest’ultimo caso, si distinguono i migliori siti di casino online, per i quali l’adozione di specifici protocolli di sicurezza informatica è d’obbligo per ottenere la licenza ADM necessaria a operare su domini italiani: in questo senso, proteggere l’utente e garantirgli un’esperienza di navigazione sicura è importante tanto quanto offrirgli una grande varietà di giochi, slot e roulette, dei tempi più disparati.

Connessione di rete non protetta: le cause

L’impossibilità di stabilire una connessione di rete sicura può dipendere da diversi fattori, alcuni legati al dispositivo utilizzato per la navigazione e altri, al contrario, connessi al sito in questione. Nel primo caso, si può andare da un blocco imposto da un antivirus o da un firewall, nel caso in cui il portale sia classificato come non sicuro, a un conflitto generato da un errore nel calendario o nell’orologio del dispositivo.

In altri casi, invece, l’assenza di protezione è da collegare allo specifico sito, che potrebbe ad esempio non essere dotato del protocollo Https, che viene ormai riconosciuto come segnale inequivocabile di un certo livello di sicurezza garantito dal portale, unitamente al certificato SSL. In relazione a quest’ultima certificazione, nel caso non sia stata aggiornata o sia scaduta o assente, è il caso di attendere l’aggiornamento o evitare di navigare sul portale in questione.

In conclusione, dietro il concetto elementare di sicurezza informatica si nascondono molte sfumature e molti dati cui prestare attenzione. Dall’utilizzo dei corretti protocolli, fino alla valutazione attenta dei codici di errore eventualmente forniti dal browser, come fa Google Chrome, esistono molti segnali che possono aiutare a distinguere alcuni eventuali pericoli e dunque a navigare con maggiore sicurezza nella rete.