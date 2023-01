Elia Petrocchi, nuova pedina per Roberto Crudeli

Arriva dal Forte dei Marmi il giocatore che prenderà il posto lasciato all'Hockey Vercelli dalla partenza di Matteo Brusa verso l'Azzurra Novara. A vestire il nero-gialloverde sarà Elia Petrocchi, classe 2002, rappresenta il prospetto indicato dalla società: un giocatore giovane ma che abbia già maturato esperienze in A1.

Petrocchi è nato a Sarzana dove ha iniziato a giocare da bambino fino alle soglie dell'Under 13 quando è passato, per sei stagioni allo Sporting Viareggio. Tornato a Sarzana ha fatto parte del team guidato da Alessandro Bertolucci arrivato quarto in regular season e sempre con i rossoneri, protagonista in Eurolega dove Petrocchi ha debuttato contro i tedeschi dell'Herringen.

Ha fatto parte in più occasioni della Nazionale giovanile. La prima parte della stagione Petrocchi l'ha disputata al Forte dei Marmi dove ha giocato la Coppa Italia di A2 (rossoblù sconfitti in semifinale dal Camaiore) e la squadra di A1 dove ha collezionato otto presenze. Petrocchi sarà disponibile alla ripresa del torneo quando in sette giorni l'Hv sfiderà il Grosseto (sabato 7 gennaio al Pala Pregnolato), il Trissino mercoledì 11 nei quarti di Coppa Italia e sabato 14 a Follonica per la seconda di ritorno.

Petrocchi potrebbe essere l'unico volto nuovo dell'Engas. C'erano voci su Pablo Cancela (ora al Follonica) smentite peraltro dalla decisione di Sergi Canet di restare all'Hockey Vercelli. Prima della sosta mister Crudeli era stato chiaro: "Arriverà qualche giocatore solo se qualcuno lascerà Vercelli. Se qualcuno è interessato ai nostri giocatori deve parlare con la società e valuteremo la sittuazione: altrimenti l'organico resterà questo".