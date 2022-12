Una Santhià più sicura

SANTHIÁ - Continua il progetto “Sicurezza in città”: a seguito dell'aggiudicazione dei fondi ministeriali per le iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e spaccio di sostanze stupefacenti, infatti, sono stati investiti 10.000 euro per il monitoraggio e la videosorveglianza in alcuni punti sensibili del territorio santhiatese come corso Ignazio, via Colombo, piazze Aldo Moro e corso Vercelli.

“Oltre all’ampliamento del servizio di videosorveglianza in città, il progetto ha visto lo svolgimento di giornate di sensibilizzazione con il Serd e le Forze dell’Ordine presso le scuole, mentre ai genitori è stato dato un volantino riassuntivo di quanto spiegato ai ragazzi” commenta l’assessore alle politiche sociali Claudia Ulliana.

“Tra le azioni previste dal progetto spicca anche l’implementazione di servizi mirati sul territorio da parte della nostra Polizia Locale contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, anche congiuntamente ad altre forze di Polizia. Alle forze dell’ordine va un grande ringraziamento da parte mia e di tutta Santhiá “, commenta il consigliere con delega alla sicurezza Mauro Bedon.