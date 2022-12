Santhià: le posizioni aperte per il servizio civile 2022/2023

SANTHIÁ - Un bibliotecario e un addetto all’Infopoint giovani: anche quest’anno il Comune di Santhià offre la possibilità ai giovani di prestare il Servizio Civile 2022/2023, un’interessante opportunità di crescita personale che permette ai ragazzi e alle ragazze di muovere i primi passi nel mondo del lavoro. La scadenza per le iscrizioni è il 10 febbraio 2023 alle 14. Ecco le posizioni aperte a Santhià: un bibliotecario presso la biblioteca civica con mansioni: assistenza all'organizzazione e gestione di eventi culturali, affiancamento degli addetti e volontari della biblioteca; richiesta buona conoscenza dei principali programmi del pacchetto Office e predisposizione al rapporto con il pubblico.



Un addetto all’Info point Giovani presso il municipio con mansioni: collaborazione con la redazione del sito vercelligiovani.it per la creazioni di articoli, preparazione e assistenza agli incontri del consiglio comunale ragazzo, organizzazione e svolgimento delle iniziative annuali presso la sede del progetto, collaborazione con l’InformaGiovani di Vercelli per creare rete tra i giovani e gli Enti, diffusione della carta dei servizi offerti ai giovani sul territorio; richiesta padronanza del pacchetto Office oltre che dei principali strumenti informatici e predisposizione al rapporto con il pubblico.

"Il Servizio Civile è senza dubbio un'esperienza che avvicina i giovani al mondo

del lavoro, favorisce la crescita personale attraverso il rapporto con le istituzioni

e fa sì che i protagonisti siano calati in una realtà di lavoro di gruppo, confronto

con altri coetanei e scambio di esperienze che non può che far crescere la consapevolezza di sè e delle proprie attitudini e competenze. È un'esperienza

che consiglio vivamente ai ragazzi, che arricchisce anche il curriculum vitae in

vista di futuri colloqui di lavoro" commenta l’assessore alle politiche del lavoro

Alessandra Ferragatta.