Vandalizza treni sulla Pavia-Vercelli e Milano-Mortara, poi aggredisce macchinista e carabinieri

In stato di alterazione, aveva svuotato due estintori all’interno di una carrozza del treno Pavia-Vercelli e spiombato e tirato varie leve dei freni di emergenza, nonché, aperto le porte in emergenza.

Poi è salito su un altro treno fermo in banchina a Mortara, asportando due asce e dei martelletti frangi vetro con cui poi ha danneggiato due porte e svuotato altri estintori, nonché tirato varie leve di freni di emergenza. Dopo ciò è salito su un terzo treno e ha minacciato un macchinista con i frangi vetro, riuscendo poi, forzando la porta, ad entrare nella cabina di guida del locomotore, cercando quindi di mettere in moto il mezzo, senza riuscirci. A seguito dei danneggiamenti tutti i tre treni sono stati soppressi.

Ieri sera (mercoledì) alle 21 circa, il personale della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Vigevano ha arrestato in flagranza di reato, un marocchino 30enne, senza fissa dimora, incensurato. L'intervento delle forze dell'ordine era stato richiesto, mezz'ora prima, alla stazione ferroviaria di Mortara dove l'uomo, un marocchino senza fissa dimora, stava creando gravi problemi.

I militari, giunti sul posto, sono riusciti ad aprire la porta dall’esterno e a convincerlo a scendere e gettare l’ascia, ammonendolo con il taser.

Portato successivamente presso il Comando Compagnia di Vigevano, nel momento in cui gli sono state tolte le manette per procedere a perquisizione personale, ha in escandescenza, colpendo uno dei militari con uno schiaffo al volto, ma è stato subito immobilizzato dagli altri; anche un altro militare, nell’atto di bloccarlo, ha subito uno strappo alla spalla sinistra.

In seguito è stata chiamata l’auto medica per procedere alla sua sedazione poiché non si tranquillizzava. Gli oggetti frangi vetro saranno restituiti agli aventi diritto, mentre l’arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato portato presso il carcere di Pavia, in attesa udienza direttissima, disposta nella mattinata odierna.