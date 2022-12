Rientra illegalmente in Italia, arrestato a Vercelli

E' rientrato due volte in Italia illegalmente nonostante un decreto di espulsione emesso nel giugno scorso dal Prefetto di Milano. E, in entrambi i casi è stato arrestato: la prima volta a novembre, a Ventimiglia, la seconda il giorno di Natale a Vercelli.

Si trova in cella al Billiemme, in attesa del giudizio per direttissima, un uomo marocchino, senza fissa dimora, fermato dalla Polizia di Stato per un controllo nell'ambito dei rafforzati servizi di vigilanza previsti nel corso del periodo natalizio.

Nel pomeriggio del 25 dicembre, intorno alle 15,30, gli operatori della Squadra Volante, transitando in piazza Roma, nei pressi della Stazione di Vercelli, hanno intercettato un uomo di nazionalità marocchina privo di documenti e senza fissa dimora.

Condotto negli Uffici della Questura ed effettuati i dovuti accertamenti, l'uomo è risultato destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Milano nel giugno 2022 e contestuale ordine del Questore di Milano. L’uomo era già stato arrestato nel novembre 2022 a Ventimiglia per il medesimo fatto di reato e, successivamente, espulso.

Gli Operatori di Polizia dell’U.P.G.S.P. della Questura di Vercelli, dunque, traevano in arresto il cittadino straniero per reingresso in territorio nazionale in quanto privo di qualsiasi titolo per farvi rientro. L’arrestato veniva associato presso la Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.