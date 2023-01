Edilizia, irregolarità in 47 delle 55 ditte controllate nel vercellese. Dal lavoro nero alla sicurezza ecco le contestazioni

Un settore in forte attività, grazie anche a interventi fiscali e incentivi, ma sul quale c'è ancora molto da lavorare per consolidare la cultura della sicurezza.

Sono poco lusinghieri (per gli imprenditori) i risultati dell'attività ispettiva e di controllo sul settore edile, condotta nel corso dell'anno dai Carabinieri in sinergia con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e le Asl operanti sul territorio.

Su 55 imprese del settore operanti sul territorio provinciale e controllate dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dalle Stazioni Carabinieri, ben 47 imprese sono risultate irregolari sotto l’aspetto della sicurezza o per l’impiego irregolare di lavoratori. L’attività ha portato, al deferimento di 39 datori di lavoro per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, all’individuazione di 44 posizioni lavorativi irregolari sotto il profilo previdenziale, che ha permesso di avviare al recupero i relativi contributi Inps che erano stati evasi per l’importo complessivi 260mila euro, oltre alla contestazione di cinque rapporti di lavoro in nero.

Le irregolarità maggiormente riscontrate hanno riguardato il pericolo di caduta dall'alto e la mancata protezione delle aperture verso il vuoto, il rischio elettrico, l'omessa fornitura di dispositivi di protezione individuale, l'omessa o incompleta redazione del (piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, per le quali sono state comminate sanzioni per oltre 100mila euro. Non sono però mancate anche le sanzioni nei confronti dei lavoratori che, avendo ricevuto una adeguata formazione e informazione sui rischi non hanno utilizzato i dispositivi di protezione individuali forniti dalle rispettive imprese, quali ad esempio i cosiddetti caschetti per la protezione del capo e le imbracature di protezione contro la caduta dall’alto.