Centro di Riabilitazione visiva: nuove modalità di accesso

A partire dal 9 gennaio 2023, per disposizione normativa, l'Asl riprende la gestione diretta delle attività sanitarie del Centro di riabilitazione visiva di via Dante 71/73. Rimarranno invece gestite dall’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti le attività non sanitarie di carattere riabilitativo di ordine pedagogico e psicosociale, nonché le campagne informative e di sensibilizzazione. Cambiano dunque le modalità di accesso alla struttura che avverrà tramite prenotazione telefonica il martedì e il giovedì dalle 13 alle 14 ai seguenti numeri telefonici: 0161-593546 oppure 0161-593672.

L’utente potrà prenotare: la prima visita oculistica con l’impegnativa rilasciata dal neuropsichiatra infantile, dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale; il primo colloquio psicologico con impegnativa rilasciata dal neuropsichiatra infantile, dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale o da uno specialista oculista. «Nel corso del primo colloquio - spiegano dall'Asl - gli psicologi del Centro accoglieranno il paziente e la famiglia per individuarne i bisogni. Successivamente sarà predisposto un progetto dedicato che potrà comprendere un percorso di supporto psicologico per il paziente e la famiglia e l’invio al neuropsicomotricista per la valutazione di competenza e la successiva presa in carico». Il Centro è collegato con la struttura complessa di Oculistica, diretta dal dottor Giuseppe Macrì.