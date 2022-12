La Befana scende in piazza Cavour

Un doppio appuntamento chiuderà il periodo delle feste natalizie.

Venerdì 6 gennaio 2023, in occasione dell'Epifania, torna in piazza Cavour la festa organizzata dal Comune e dai Vigili del Fuoco di Vercelli, con tanto di attesa discesa della Befana.

Il pomeriggio prevede, dalle ore 16.30 storie, racconti, giochi e spettacoli per tutta la famiglia e, alle 18 la tradizionale discesa della Vecchia signora con distribuzione di caramelle ai più piccoli.

In serata, alle ore 21, al Teatro Civico, è invece in programma il Gala Lirico dell'Epifania, dal titolo "Celebri arie d'opera" e che avrà come protagonisti i soliti dell'Accademia d'AaZ.

L'ingresso all'evento è a offerta libera e il ricavato della serata verrà devoluto alla Comunità di Sant'Egidio Piemonte Onlus.