Saldi, si parte il 5 gennaio

Saldi invernali, c'è la data di avvio della stagione più attesa da consumatori (e spesso anche dagli esercenti).

La Regione Piemonte ha fissato il periodo degli sconti di fine stagione dal 5 gennaio al 5 marzo 2023 e, di conseguenza, anche le amministrazioni locali stanno adottando le relative delibere.

Conto alla rovescia, dunque, per l'atteso appuntamento per il quale sono state di molto semplificate le procedure burocratiche: al di là della necessità di rispettare le date di inizio e fine sconti, gli esercenti devono osservare solo alcune regole fondamentali: indicare le percentuali di sconto, i prezzi iniziali e finali del prodotto che deve essere messo in vendita al prezzo iniziale con il quale è stato proposto negli ultimi 30 giorni.

La Regione Piemonte, sulla base della legge 28 del 1999, blocca nei 30 giorni antecedenti l'avvio dei saldi la possibilità di effettuare vendite promozionali.