Quali sono le agevolazioni per le persone disabili che vogliono acquistare un’auto?

La legge 104 è la legge di riferimento in materia di assistenza e diritti delle persone disabili. La 104 tutela sia le persone disabili che, per estensione, anche coloro che svolgono un ruolo assistenziale nei loro confronti. Si tratta inoltre di una legge estremamente dinamica, che viene aggiornata regolarmente per migliorare l’assistenza fornita alle persone disabili dal nostro paese.

Così come per le persone abili la macchina rappresenta un mezzo per ottenere indipendenza, lo stesso concetto vale ovviamente anche per le persone disabili. Un’auto adatta a ospitare persone con disabilità può donare libertà negli spostamenti e incrementare notevolmente le possibilità di integrazione sociale della persona. Per questo motivo da alcuni anni a questa parte lo stato mette a disposizione delle agevolazioni per supportare le persone disabili e i loro caregiver nell’acquisto di un veicolo adatto al loro trasporto.

Chi può beneficiare di queste agevolazioni?

Non tutte le persone che rientrano nella legge 104 possono beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un nuovo veicolo. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i soggetti disabili riconosciuti dalla legge 104 che possono benefeciare di queste agevolazioni sono:

Persone con gravi limitazioni di deambulazione o affetti da amputazioni;

Persone le cui abilità motorie sono ridotte o impedite completamente;

Ipovedenti colpiti da cecità assoluta o con una vista non superiore a un decimo per ogni occhio;

Persone affette da disabilità psichica o mentale;

Persone non udenti affette da sordità dalla nascita oppure sviluppata in età evolutiva;

Caregiver familiari che si occupano della persona disabile. In questi casi il disabile deve essere fiscalmente a carico del familiare e avere un reddito annuale inferiore a €2,840,51.

Acquisto auto e agevolazioni

Le persone disabili alle quali sono stati riconosciuti i benefici e agevolazioni della legge 104 che decidono di acquistare un’auto possono beneficiare di una riduzione dell’aliquota IVA, in questo caso del 4%. Questo si applica per automobili con cilindrata pari o inforiore 2.000 centimetri cubici per i veicoli a benzina, e con cilindrata pari o inferiore a 2.800 centimetri cubici per quelli a diesel. Inoltre, questo vale anche per l’acquisto di auto elettriche e ibride.

Coloro che decidono di acquistare un’auto avranno inoltre una detrazione Irpef pari al 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto fino a €18.075,99.

Rifornimenti

Grazie all’azione di associazioni che difendono i diritti dei disabili è stato stipulato un accordo con i rappresentanti dei distributori di carburanti chiamato “Self per tutti”. Sono circa 450 gli impianti aderenti, che fanno capo a compagnie come ENI, Tamoil e Q8. Come dice il nome, questa iniziativa permetterà a persone con disabilità che espongono il CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) di effettuare rifornimento con l’aiuto del benzinaio ma pagando il prezzo del self-service.