Concerto di Capodanno: una serata scoppiettante per salutare il 2022

Concerto di Capodanno, sabato 31 dicembre, dalle 19,30 al Teatro Civico di Vercelli: come da tradizione, la Camerata Ducale chiude l'anno con un appuntamento nel quale l'inatteso diventa protagonista.

In scena Teresa Gioda ed Heron Borelli, cantanti, e la Camerata Ducale, diretta da Guido Rimonda. E, in programma, una serata scoppiettante, dove i travolgenti crescendo della Camerata Ducale lasciano spesso spazio a esilaranti gag interpretate non da comici bensì da altrimenti serissimi orchestrali, è del tutto inutile indicare un programma: tutto sarà preordinato, provato e riprovato in anticipo, ma allo stesso tempo tutto sarà vissuto all'insegna della spontaneità e della semplice ma preziosa gioia di stare insieme. Non c'è da stupirsi, dunque, se i classici Disney andranno a braccetto con Strauss; o Frank Sinatra contenderà il palco a Elgar.

Il concerto è gratuito, ma è necessario ritirare preventivamente il voucer d'ingresso: chi non è abbonato alla Stagione del Viotti Festival può recarsi domani, mercoledì 28 dicembre, dalle 14 alle 18.50, al Viotti Club di via Galileo Ferraris.