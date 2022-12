Non ci sono soldi per restituire tutto il prestito: il Comitato Alpàa ottiene di rateizzare

Arriva direttamente dagli atti amministrativi la risposta a una parte dell'interrogazione che, lo scorso novembre, i due consiglieri di minoranza del Comune di Varallo, Mario Casaccia e Marco Ricotti, avevano presentato sulle anticipazioni di cassa erogate dal Comune di Varallo al Comitato Alpa'a.

Con una delibera dello scorso 16 dicembre, la giunta municipale del centro valsesiano ha concesso una dilazione nella restituzione della prima tranche del "prestito" - termine forse improprio dal punto di vista contabile ma esemplificatore della situazione. Al Comitato, infatti, erano state concesse due anticipazioni: una di 50mila euro a fine 2021 (da restituire entro la fine del 2022) e una seconda più cospicua, di 100mila euro, nel luglio 2022, entrambe provenienti dal cosiddetto "fondone Covid". La previsione era che i fondi dovessero essere restituiti entro l'anno.

Non sarà così, tuttavia, per almeno una parte del denaro relativo alla prima tranche dell'anticipazione. Entro inizio dicembre 2022, infatti, il Comitato è riuscito a restituire solo 25mila dei 50mila euro previsti. «La situazione di cassa del Comitato risulta penalizzata dal ritardo nei trasferimenti di cassa di somme da parte della Regione Piemonte e di altri enti», ha scritto il presidente del Comitato al Comune, chiedendo di poter restituire la somma tra sei mesi. Una richiesta accettata da sindaco e giunta (assente solo l'assessore Carelli). Senza volersi lanciare in previsioni magari un po' azzardate, vien però da chiedersi se anche la restituzione dell'altra tranche di anticipazione sarà soggetta ai medesimi intoppi...