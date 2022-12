Schianto tra Santhià e Ivrea: feriti gravemente due addetti allo sfalcio delle banchine - FOTO

Violento tamponamento, poco dopo le 11, sulla bretella Ivrea Santhià all'altezza del comune di Azeglio (in direzione Ivrea), con gravi conseguenze per due operai addetti allo sfalcio dell'erba sulle banchine.

Nello schianto, che ha coinvolto tre veicoli, si registrano quattro i feriti: due sono stati ricoverati all'ospedale di Ivrea in codice verde, mentre gli altri due sono stati portati al CTO in codice rosso. Questi ultimi sono due operai che erano intenti allo sfalcio dell’erba: uno dei feriti è rimasto intrappolato tra i guard rail e le lamiere del furgone: per estrarlo è stato necessario far intervenire i Vigili del Fuoco con le squadre dei distaccamenti di Livorno Ferraris, Santhià e Ivrea. Una volta messa in sicurezza, il ferito, così come il collega, è stato elitrasportato al Cto. Le condizioni dei due operai sono gravi, ma stando alle prime informazioni non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.

La medicalizzata di Santhià e l'ambulanza della Vapc di Cigliano si sono occupate del trasporto degli altri feriti, mentre il personale della Polizia Stradale e del servizio viabilità dell'Autostrada si è occupata della gestione del traffico. Chi transita nella zona è invitato a prestare la massima prudenza.