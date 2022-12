Potature in corso De Gasperi, modifiche alla viabilità e divieti di sosta

Fine anno di potature e di modifiche al traffico per una delle arterie più frequentate della città.

Da oggi, martedì 27 dicembre, per consentire le potature delle maestose alberate, corso De Gasperi, che collega piazza Roma con piazza Sant’Eusebio, diventa a senso unico in direzione stazione. Il provvedimento sarà in vigore dalle 7 alle 17 da lunedì a venerdì. L’esecuzione dei lavori comporta anche il divieto di sosta lungo tutta l'area che costeggia i giardini della basilica di Sant'Andrea. Inoltre, fino a completamento delle potature all'interno di parco Kennedy, interdetto al pubblico e recintato con la banda da cantiere, è anche vietata la sosta delle auto lungo il vialetto che costeggia il muro della stazione. Provvedimenti ovviamente motivati da motivi di precauzione e sicurezza, vista l'altezza e le dimensioni delle piante oggetto dell'intervento. I provvedimenti resteranno in vigore fino al 5 gennaio 2023.

Chi arriva da Caresanablot e deve raggiungere zone oltre il Duomo, può utilizzare il sottopasso dell'Isola per bypassare la zona interessata dal senso unico; in alternativa è possibile percorrere viale Garibaldi in direzione piazza Paietta, e raggiungere corso Italia dopo aver percorso le vie XX Settembre, piazza Camana, corso de Gregori e corso Palestro.