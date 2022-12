Mandriano vercellese nei guai per ricettazione: aveva nel pascolo un elettrificatore rubato

Un mandriano 22enne vercellese è stato denunciato per ricettazione al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Mongrando e Caluso sul furto di un apparecchio per l'elettrificazione dei recinti per bestiame avvenuto verso la fine del mese di novembre, a Cerrione.

Di notte, ignoti, dopo aver tagliato, in più punti, il filo di un recinto elettrificato, ne avevano asportato l'apparecchio elettrificatore, causando un danno doppio: oltre al furto del dispositivo, infatti, parte del bestiame si era allontanato dal fondo, riversandosi nei campi limitrofi e danneggiandoli. Alcuni bovini, inoltre, avevan attraversavano l’adiacente rotabile, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti.

Le tempestive e accurate indagini, effettuate congiuntamente dai militari della Stazione Carabinieri di Mongrando e da quelli dell’Arma di Caluso hanno consentito di localizzare la zona di possibile ubicazione dell’apparecchio sottratto.

La successiva perquisizione, svolta in un pascolo con recinto in Villareggia, ha consentito di recuperare e sequestrare l’elettrificatore, poi restituito all’allevatore, un 41enne biellese; invece è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione un mandriano 22enne vercellese.

Questa tipologia di furto non è nuova nell’ambiente degli allevatori di bovini/ovini liberi al pascolo, e crea sempre spiacevoli conseguenze oltre il danno materiale del furto in sé; l'attività investigativa ha quindi immediatamente avuto un notevole e favorevole riscontro e apprezzamento tra gli addetti del settore.