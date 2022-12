Vercelli dice addio a Carlo Trivi, per 16 anni direttore di Confindustria Vercelli Valsesia. Classe 1944, dopo gli studi all’Istituto tecnico commerciale Cavour di Vercelli e la laurea in Economia e Commercio all’Università di Torino, Tribi aveva lavorato prima all’Ufficio studi della Camera di Commercio di Vercelli e poi in quello della allora “Associazione Industriale Vercellese”, di cui è stato direttore dal 1991 al 2007. Era stato, tra l’altro, presidente del Rotary Club di Vercelli e consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, oltre a essere stato insignito, nel 2005, dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana.