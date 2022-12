In ricordo del beato don Secondo Pollo

Oggi, lunedì 26 dicembre ricorre l’81° anniversario dalla morte del beato don Secondo Pollo. Due gli appuntamenti in calendario per fare memoria del beato alpino: alle 11.14 la messa nella chiesa di Santa Cecilia a Caresanablot, celebrata dal parroco don Augusto Scavarda e con la presenza degli Alpini; per l’occasione sarà esposta la reliquia del Beato. Nel pomeriggio, alle 17.30 in cattedrale, l’Arcivescovo celebrerà la messa in onore dell’amato sacerdote vercellese, mentre a tenere l’omelia sarà don Andrea Matta, anch’egli alpino e cappellano delle penne nere vercellesi.

Mercoledì 4 gennaio 2023, invece, verrà celebrata la memoria liturgica del Beato, nel corso della messa in programma alle 17.30.