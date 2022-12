Stato civile: la reperibilità nei giorni festivi

Dal 24 dicembre al 7 gennaio 2023 gli uffici comunali di Stato Civile saranno chiusi, oltre che nei giorni festivi, anche al sabato. Sarà comunque garantito un servizio di reperibilità nei giorni 26.12.2022, 31.12.2022 e 07.01.2023, dalle ore 8 alle ore 12, ai fini del rilascio dei permessi di trasporto funebre di persone decedute in abitazione e/o in strutture prive di locali refrigeranti o in caso di alta mortalità nei nosocomi.

Pertanto, in caso di necessità, potrà essere contattato, nell’orario sopra indicato, il seguente numero: 0161-596352.