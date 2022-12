Nel presepe la statuina della florovivaista, emblema di un settore che lotta contro rincari e siccità

La florovivaista che ha affrontato le difficoltà della pandemia e della guerra per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini, nonostante l’aumento esponenziale dei costi energetici nei campi e nelle serre. Questa la rappresentazione della statuina del presepe consegnata da Coldiretti Vercelli-Biella e da Confartigianato Novara all’Arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo e al vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella. La raffigurazione è stata consegnata venerdì 23 dicembre, dal direttore di Coldiretti Vercelli-Biella Luciano Salvadori, dal vicepresidente Roberto Mercandino e dal segretario di zona Paolo Seitone insieme ai direttori e ai presidenti di Confartigianato Biella e Confartigianato Piemonte Orientale.

Il presepe è una delle tradizioni che trasmette speranza e serenità anche nei momenti difficili che stiamo attraversando e per questo Coldiretti e Confartigianato vogliono contribuire effettuando questo piccolo dono.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione prevede in tutte le province la consegna ai Vescovi delle Diocesi di tutta Italia di una statuina, la statuina dell’anno, che mette in evidenza i mestieri che aggiornano e attualizzano i personaggi del presepe. L’obiettivo dell’iniziativa è aggiungere ogni anno al presepe figure che parlino del presente ma anche del futuro. L’anno scorso fu scelto l’imprenditore che usa la tecnologia a significare la centralità dell’impresa che affronta nuove sfide per la crescita economica e sociale del Paese.

«E’ stata scelta questa raffigurazione per dare risalto alle imprese impegnate nella cura e manutenzione del nostro patrimonio verde e della biodiversità, è un’idea inedita per parlare di un’agricoltura plurale e differenziata, che produce cibo e, insieme, beni immateriali indispensabili per la qualità della vita – affermano il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il direttore Luciano Salvadori – Quest’anno il caro prezzi dovuti alla guerra in Ucraina e la grave siccità che ha colpito il nostro territorio hanno messo in difficoltà i produttori. Per sostenere un settore così importante occorre combattere la concorrenza sleale di prodotti importati dall’estero facendo in modo che piante e fiori vendita in Italia ed in Europa rispettino le stesse regole su ambiente, salute e diritti dei lavoratori».