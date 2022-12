Gli auguri del sindaco: «Un anno di novità per Vercelli» - video

«Pensiamo con ottimismo all'anno nuovo, augurandoci che ci sia finalmente la cessazione del conflitto in Ucraina e che il futuro riservi a tutti noi serenità, salute e soddisfazioni». In un video diffuso sui canali social del Comune, il sindaco Andrea Corsaro saluta i concittadini in occasione delle feste.

«Il 2023 - anticipa il sindaco - sarà un anno che vedrà partire importanti progetti per migliorare il servizi della nostra città e in questi giorni abbiamo iniziato a presentare le iniziative culturali che ci attendono nei primi mesi dell'anno».

«In questi giorni di festa - ha aggiunto il sindaco - il pensiero va alle persone più fragili e sole e alle iniziative per fare in modo che la città diventi sempre più coesa e solidale».