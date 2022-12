Due culle per Nido e Patologie neonatali grazie al Memorial Mero

Venerdì mattina la struttura diretta dal dottor Gianluca Cosi ha ricevuto due culle per il nido e la Patologia neonatale. La raccolta fondi per donare questo prezioso materiale era stata fatta durante l'ultimo Memorial Vittorio Mero dello scorso 10 giugno. Alla consegna delle culle, abbellite dalle copertine donate da Mani di Mamma - ODV, sono intervenuti Sebastiano Zucca e Maria Andreotti, madre del calciatore vercellese scomparso nel 2002, l'assessore allo Sport Città di Vercelli Domenico Sabatino e Davide Bordin, presidente del GSD Canadà.

Solo poche ora prima Samantha Profumo aveva addirittura battuto il record mondiale per supportare la raccolta fondi di Esercito di Cuori ODV centrando l'obiettivo di acquisto di un monitor per la polisonnografia pediatrica, che serve per controllare il ritmo cardiaco e le apnee notturne dei neonati e consente di non trasferire i piccoli a Torino.

Intanto nel corridoio del reparto campeggia l'albero di Natale carico di doni portati da ABIO Vercelli ODV per allietare i bimbi ricoverati.«Un sincero grazie di cuore e auguri di buone feste da parte della Direzione Generale per la sensibilità e la generosità che dimostrate costantemente», dicono dall'Asl.