Comparto edile: le novità dell'integrativo vercellese. Intanto si guarda alle opere del Pnrr

Incremento orario per chi svolge attività legate all’asfalto, incremento del 2% sulla retribuzione per i lavoratori che ogni giorno sono coinvolti nelle trasferte e guidano il mezzo. Aumento da 4 a 5,29 euro giornalieri dell’indennità mensa e bonus, sotto forma di ticket, di 250 euro per il mese di dicembre per fronteggiare il continuo innalzamento dell’inflazione legato al caro vita sui generi alimentari e sui beni energetici. Sono inoltre state aggiunte alcune prestazioni per i lavoratori: dal rimborso per i centri estivi e un rimborso per i 730.

E' stato siglato nei giorni scorsi l'accorso integrativo territoriale per il settore edilizia industria tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti di Ance di Novara, Vercelli e Valsesia. In rappresentanza della parte sindacale erano presenti Ivan Terranova per la Fillea Cgil, Carlo Rivellino per Filca Cisl e Davide Trombino per la FeNeal Uil Piemonte.

«Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto - dicono i sindacalisti - avendo portato un incremento concreto agli addetti del comparto edilizia. Oggi possiamo finalmente affermare che, attraverso l’integrativo, i lavoratori del settore dell’edilizia nei prossimi anni potranno, visti i dati positivi del settore, vedersi riconosciuto l’elemento variabile retributivo, i cui parametri sono legati all’andamento di settore».

Ma la firma dell'integrativo è stata anche l'occasione per esaminare prospettive e criticità del settore. Si è discusso sulla staffetta generazionale: pochi ragazzi sono attirati dal lavoro nell'edilizia, probabilmente per scarsa conoscenza del settore. È una filiera che negli ultimi anni si è innovata con nuovi materiali e macchinari di ultima generazione. L’edilizia è oggi un settore trainante e ricco di opportunità di crescita professionale, ma si sta rischiando che nella prossima generazione la professionalità non venga tramandata; pertanto, subito nei primi mesi del 2023 le parti si sono prese l’impegno di definire percorsi di incentivazione e informazione al fine di poter arrivare ai giovani e invertire la tendenza.

«Sempre in questi mesi - spiegano i rappresentanti sindacali - su nostra richiesta, abbiamo avuto un incontro con la direzione della ditta Bertini Srl; in questo incontro erano presenti sia i rappresentanti dell’Ance che i Commissari del Tribunale. Nei giorni precedenti eravamo rimasti allarmati da quanto appreso sui media rispetto a un commissariamento, tuttavia in quella giornata gli stessi commissari ci hanno spiegato che quanto messo in opera dal Tribunale è una misura di tutela per l’azienda, attivando quanto previsto dalla legge e dai protocolli antimafia. Un subappalto con infiltrazione infatti può coinvolgere ogni azienda e questo supporto serve a migliorare il focus su alcune applicazioni. Roberto Bertini ci ha spiegato che l’azienda continuerà a operare e che nessun limite è stato imposto dal Tribunale».

Altra richiesta di incontro ha riguardato la Provincia di Vercelli, stazione unica appaltante dei fondi del Pnrr, definiti a finanziare i progetti dei Comuni vercellesi. «L'incontro non è ancora stato fissato - spiegano i sindacalisti -. È nostra volontà condividere e sottoscrivere un protocollo a garanzia delle applicazioni contrattuali in modo da evitare casi di dumping, promuovendo la riqualificazione con corsi di formazione di inoccupati al fine di introdurli nella filiera edile e poter ridurre la disoccupazione, visto la continua richiesta di maestranze nel settore. Chiediamo a tutte le istituzioni di agevolare incontri con le parti sociali per discutere sugli investimenti che saranno erogati nei prossimi anni sul territorio, per tutelare i lavoratori del comparto su salute, sicurezza e sulla correttezza dell’applicazione contrattuale».