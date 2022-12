Materiale elettrico, giocattoli, cosmetici nocivi: sequestro al mercato e in un negozio etnico

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e gli agenti della Polizia Municipale di Vercelli hanno sequestrato, nell’area mercatale del centro storico di Vercelli e in un negozio di articoli etnici, merce potenzialmente pericolosa per la salute pubblica.

A seguito dei controlli effettuati sono stati sequestrati circa 40 giocattoli e 500 pezzi di materiale elettrico (prese, torce, contapreghiere, lampadine da esterno…) oltre a 200 cosmetici vari (trucchi, saponi, struccanti, creme, maschere viso…).

Il materiale è risultato privo di qualsiasi indicazione e/o requisito di legge e addirittura per alcuni cosmetici la destinazione d’uso è stata dedotta dalla fotografia riportata sulla confezione, in quanto nessuna indicazione (in lingua araba o cingalese) è risultata comprensibile.

I cosmetici sono stati pertanto prelevati e sottoposti al controllo da parte dei Laboratori Chimici ADM; l’esito delle analisi chimiche hanno evidenziato in alcuni casi la presenza di mercurio e metalli pesanti.

L’operazione si inserisce nell’obiettivo comune di difesa della salute e della buona fede pubblica e nel contempo di tutela del mercato e dei principi di leale concorrenza.