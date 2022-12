Fuori strada sulla Vercelli - Novara: conducente in ospedale

Ennesimo incidente sulla Vercelli - Novara, tra Orfengo e Cameriano.

Una donna è rimasta ferita, nel pomeriggio del 23 dicembre, dopo che la vettura sulla quale viaggiava è finita fuori strada, incastrandosi in un fosso adiacente la carreggiata.

Per i soccorsi sono intervenuti i mezzi del 118, i carabinieri e i Vigili del Fuoco che, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, alimentato a Gpl, lo hanno recuperato utilizzando l'autogru.

La conducente è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni, per fortuna, non sono preoccupanti.