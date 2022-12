Torna la messa di Natale al Palahockey. Gli orari delle funzioni nelle chiese cittadine

Dopo quattro anni torna la messa di Natale al Palahockey. Un appuntamento molto sentito dagli abitanti del rione Isola che, tradizionalmente, attendevano l'incontro della Vigilia con l'arcivescovo come un'occasione di festa e comunità. Le limitazioni sull'accesso al Pala Pregnolato, prima, e il Covid poi, avevano costretto la parrocchia di Sant'Antonio a sospendere il tradizionale appuntamento che, quest'anno, può invece essere riproposto: la funzione, presieduta da monsigno Marco Arnolfo, prenderà il via alle 21,30 mentre il palazzetto sarà aperto dalle 20,30 per accogliere un massimo di 600 persone.

Ecco invece gli orari delle messe di Natale nelle chiese e parrocchie vercellesi.

San Cristoforo

Sabato 24 alle 18 messa vigiliare; alle 22 messa della notte; domenica 25 dicembre messe di Natale alle 10.30 e alle 17.15; lunedì 26, Santo Stefano, messa alle 10.30.

San Paolo

Sabato 24, ore 18 messa vigiliare; alle 21.30 messa della notte; domenica 25, messe di Natale alle 10, 11, 18; lunedì 26 dicembre, Santo Stefano, messe alle 10 e alle 18.

SS. Salvatore

Sabato 24 alle 18 messa vigiliare in via Parini; alle 21 veglia in corso Libertà e alle 21.30 messa della notte; domenica 25 messe alle 11 e alle 17.30 in corso Libertà; lunedì 26 dicembre, Santo Stefano, messa alle 11 in chiesa parrocchiale.

Sacro Cuore

Sabato 24 alle 24 messa della notte; domenica 25 messe di Natale alle 9, 10.30, 18; lunedì 26, S. Stefano, messe alle 9 e alle 18.

Sant'Antonio al rione Isola

Sabato 24 messa della notte alle 21.30 al PalaPregnolato; domenica 25 messa di Natale alle 10; lunedì 26, Santo Stefano, messa alle 18.

Regina Pacis

Sabato 24 alle 18.30 messa vigiliare; alle 22 messa della notte; domenica 25 messe di Natale alle 10.30 e 17.30; lunedì 26, Santo Stefano, messa alle 10.30.

Parrocchia del Concordia

Sabato 24 alle 18 messa vigiliare; alle 22 messa della notte; domenica 25 messa di Natale alle 11; lunedì 26, Santo Stefano, messa alle 11.

Parrocchia dei Cappuccini

Sabato 24 alle 17 messa vigiliare; alle 24 messa della notte; domenica 25 messe di Natale alle 9 e alle 11; lunedì 26 messa alle 11.

Spirito Santo

Sabato 24 dicembre, alle 18.30, messa vigiliare; alle 22 messa della notte; domenica 25 messe di Natale alle 9 e alle 11.30; lunedì 26, Santo Stefano, messa alle 9.30.

Santa Maria Maddalena

Sabato 24 alle 18.30 messa vigiliare; alle 21.30 messa della notte; domenica 25 messe di Natale alle 11 e alle 18.30.

San Pietro all’Aravecchia

Sabato 24 dicembre alle 23 messa della notte; domenica 25 messa di Natale alle 10.

Chiesa di Billiemme

Il 24 dicembre alle 23.30 veglia; alle 24 messa della notte; Il 25 messa alle 10.30.

Duomo

Sabato 24 messa della notte alle 24, presieduta dall’Arcivescovo; domenica 25 messe di Natale alle 8.30, 10.30, 12 e 17.30, che sarà celebrata dall’Arcivescovo; lunedì 26, Santo Stefano, messe alle 8.30, 10.30 e 17.30, presieduta dall’Arcivescovo, durante la quale si farà memoria del beato Secondo Pollo.

Sant'Agnese

Sabato 24 dicembre messa vigiliare alle 17.30; domenica 25 messa di Natale alle 11; lunedì 26 messa alle 11.

San Giuseppe al rione Cevetto.

Sabato 24 dicembre alle 22 messa della notte; domenica 25 messe di Natale alle 9 e alle 11.

San Bernardo Madonna degli Infermi

sabato 24 alle 17 messa vigiliare e alle 22 messa della notte; domenica 25 messe di Natale alle 9 e alle 11; lunedì 26, Santo Stefano messa alle 9.

Santa Maria Maggiore

Sabato 24 dicembre alle 18.30 messa vigiliare; domenica 25 messa di Natale alle 18.30.

Basilica di Sant'Andrea

Sabato 24 dicembre alle 24 messa della notte; domenica 25 alle 10 messa di Natale.

Santa Cecilia a Caresanablot

Sabato 24 messa della notte alle 24; domenica 25 messa di Natale alle 11.15; lunedì 26, Santo Stefano, messa alle 11.15 in onore del beato don Secondo Pollo, con la partecipazione degli Alpini.

Larizzate

Il 24 messa vigiliare alle 16

Sali Vercellese

Sabato 25 dicembre messa alle 9