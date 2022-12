Biud10: 10mila euro al micronido TataMia. Distribuiti 4.500 panettoni

In occasione delle festività natalizie, Biud10 ha consegnato un nuovo assegno dell’importo di 10mila euro a sostegno delle spese di gestione ordinaria del Micronido “Andrea Bodo” per Tata Mia.

«Con questa donazione, abbiamo raggiunto per l’anno 2022 la somma di 35mila euro che annualmente raccogliamo per sostenere il Micronido dedicato ad Andrea», spiegano dall'associazione, assicurando che l'impegno sarà rinnovato per il 2023 e che a questa ormai storica attività sociale si aggiungerà al nuovo progetto che verrà illustrato nei primi mesi dell'anno.

Intanto si è chiusa con un bilancio più che positivo la distribuzione dei panettoni, tradizionale iniziativa di autofinanziamento che l'associazione realizza fin dalla sua nascita. «Quest’anno abbiamo distribuito ben 4.500 panettoni - spiegano da Biud10 -: un numero davvero notevole che ha superato quello dello scorso anno. Abbiamo così potuto raccogliere 15mila euro di utile netto che verranno destinati al progetto 2023».