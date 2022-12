«Una rotonda in via Cavaglià: per la sicurezza degli automobilisti e di chi vive in quella casa»

Un impegno a tutto tondo per mettere in sicurezza il tratto di via Cavaglià teatro, la scorsa, sera, di un incidente che ha coinvolto tre giovani. leggi anche: AUTO CONTRO UNA CASA, FERITI TRE GIOVANI

A promettere interventi strutturali, ma anche correttivi nell'immediato, è il sindaco di Alice Castello, Luigi Bondonno: a stretto giro, sarà ripristinata l'illuminazione sul curvone, fuori uso dopo un precedente incidente, ma nel medio periodo, la soluzione scelta è quella di fare una rotatoria per regolare il vicino incrocio fra via Cavaglià e la strada provinciale 593.

«Ho sottoposto la problematica al presidente della Provincia Davide Gilardino - spiega Bondonno - che ha garantito l'impegno di trovare le risorse per realizzare una rotonda stradale con il bilancio 2023; per la stima istituzionale e personale che nutro nei suoi confronti sono certo che agirà in tal senso, non dobbiamo però dimenticare le diverse situazioni analoghe sul territorio provinciale. La rotonda è, a detta dei tecnici, la soluzione che potrebbe meglio garantire maggior sicurezza, resta il fatto che il rispetto dei limiti di velocità (in quel punto posto a 50 km/h) resta fondamentale».

Nel frattempo si cercherà di intervenire sull'illuminazione sollecitando il ripristino dei punti luce danneggiati: «Augurando una pronta guarigione ai ragazzi coinvolti nell'incidente- conclude il sindaco - ribadisco che verrà fatto il possibile per tutelare chi è sulla strada ma in questo caso specifico anche per garantire l'incolumità di chi vive in prossimità di quello svincolo».