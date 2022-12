Padova e Pro Vercelli, 0 a 0 dopo 45 minuti

Padova-Pro Vercelli

Marcatori





La Pro Vercelli controlla, il Padova non punge. Due occasioni gol per la Pro (con Iotti e Cristini) e una per il Padova (con Franchini). Giusto il risultato di parità dopo 45'.





Primo tempo.

Brutta partita nei primi nove minuti. La palla staziona a centrocampo, con batti a ribatti e poi nulla di che quando si tratta di attaccare.

12': il primo squillo è della Pro, con Saco che serve Iotti, tiro improvviso, palla fuori ma non di molto.

17': primo tiro del Padova con Liguori, para Valentini.

28': gran tiro al volo di Franchini, grande parata di Valentini.

32': cross di Vergara che si trasforma in tiro, angolo di Iotti, grande incornata di Cristini, la palla è diretta su sette, ma Donnarumma si supera e para.













Ripresa.









Formazioni.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli, Valentini, Gasbarro, Curcio; Germano, Dezi, Franchini; De Marchi, Ceravolo, Liguori. A disp. Zanellati, Fortin, Ilie, Piovanello, Radrezza, Gagliano, Russini, Jelenic, Cretella, Calabrese, Zanchi, Ghirardello. All. Torrente.

PRO VERCELLI (4-3-2-1): Valentini; Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio; Saco, Corradini, Iotti; Gatto, Vergara; Comi. A disp. Lancellotti, Rigon, Masi, Mustacchio, Emmanuello, Gheza, Renault, Calvano, Clemente, Silvestro, Arrighini, Guindo, Della Morte. All. Paci.













Arbitra Andrea Calzavara della sezione di Varese

Ammoniti: Donnarumma del Padova; Corradini della Pro Vercelli.