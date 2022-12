Paci: «Della Morte? Era infortunato. E Saco era disperato per non aver segnato»

Massimo Paci analizza la sconfitta dell'Euganeo: "E' stata una partita equilibrata, nella quale i ragazzi hanno disputato una buona prestazione. Purtroppo non è arrivato il gol. Sapevamo che in match come questi, era fondamentale concretizzare quanto creato per fare risultato. Un po' come hanno fatto loro che hanno finalizzato una delle poche occasioni avute. Il rammarico sta tutto lì: non aver capitalizzato le opportunità create: un po' per bravura di Donnarumma, autore di un paio d'interventi decisivi; un po' per nostri errori, come l'azione allo scadere capitata a Saco. Alla fine era affranto per aver mancato il pareggio; mi spiace per lui, ma il fatto che si sia disperato è un segnale di quanto ci tenga a questa maglia. Purtroppo il calcio è questo. L'assenza di Della Morte? Si è infortunato alla caviglia, ieri in allenamento. Stamattina ha provato ma non riusciva quasi a indossare la scarpa. Questo ha costretto a ridisegnare un po' l'assetto offensivo. Chi l'ha sostituito ha fatto bene anche non aver avuto Della Morte disponibile qualche problema l'ha dato".