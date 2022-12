Paci: «Con il Padova, una partita con tante incognite»

«Giochiamo con una delle squadre accreditate per vincere il campionato. L'attenzione dovrà essere massima. Hanno cambiato l'allenatore, il campo non sarà bello, insomma le incognite sono tante.» dice Massimo Paci, commentando la gara contro il Padova.

Poi, un bilancio sul girone di andata.

«Abbiamo fatto 27 punti meritati, perché non ricordo una partita in cui abbiamo rubato qualcosa all'avversario, anzi: nel girone d'andata abbiamo raccolto meno di quanto dovevamo. Possiamo fare di meglio. Abbiamo fatto bene nella fase offensiva, infatti abbiamo il terzo miglior attacco, mentre dobbiamo migliorare la fase difensiva (in questo momento una nostra lacuna sono le palle inattive). Abbiamo fatto bene ma se miglioriamo certi aspetti la classifica può migliorare. E dei passi in avanti può farceli fare la crescita dei nostri giovani.»

E poi c'è un dato: la Pro Vercelli gioca meglio contro squadre di qualità...

«Sì, ci troviamo meglio contro squadre che ti concedono spazi, mentre spesso siamo in difficoltà contro squadre che si chiudono, e su questo dovremo lavorare».

Indisponibili, per la gara di oggi?

«Louati, Macchioni e Rizzo. Per il resto ci siamo tutti».