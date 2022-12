Le pagelle della Pro vista a Padova

VALENTINI: 6

Qualche buona parata. Prende il gol su dormita collettiva (Liguori, la mezzapunta che ha crossato per la zampata di Russini) era smarcatissimo.

IEZZI: 5

Parte davvero bene, marca ed è uno dei più propositivi a proporsi in fascia. Poi, soprattutto dopo il gol subito, va in barca.

CRISTINI: 5,5

Peccato per la gran parata di Donnarumma sul suo colpo di testa. Sarebbe stata tutta un'altra partita.



PEROTTA: 6

Il migliore, dietro, è lui.

ANASTASIO: 5,5

Poco convincente, in entrambe le fasi.

SACO: 5

Il gol sbagliato al 95' grida vendetta. Per il resto: tanta corsa e tanti errori.

CORRADINI: 5,5

Si è visto poco.

IOTTI: 5,5

Parte bene, poi scompare.



GATTO: 5,5

Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa, invece, parte bene con due ottimi affondi. Poi esce...



VERGARA: 5,5

Gli è mancato lo spunto vincente, la concretezza.

COMI: 6

Quel che poteva fare l'ha fatto.

ARRIGHINI: 5

Non si è visto.



MUSTACCHIO: 5

Come Arrighini.

RENAULT: ng.

PACI: 6

La Pro Vercelli disputa un ottimo primo tempo, sebbene tanti giocatori (forse a causa del campo) non sembrano al meglio. Una sconfitta sulla quale pesano i troppi errori in fase offensiva, soprattutto quello di Saco. (Tutti si chiedono: perché non è stato impiegato Della Morte? Per un infortunio patito giovedì...)