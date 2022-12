Missione compiuta per Samantha Profumo e l'Esercito di cuori

Il record del mondo è stato superato. Ma soprattutto, è stato centrato e superato l'obiettivo di raccogliere i fondi per l'acquisto del monitor per la polisonnografia pediatrica da destinare all'ospedale Sant'Andrea.

En plein per Samantha Profumo e per l'Esercito di Cuori. L'atleta vercellese, nella notte tra mercoledì e giovedì, accompagnata dall'affetto degli amici dell'associazione e seguita da tanti supporter, ha pedalato "da ferma" per 389,7 chilometri, superando il precedente primato di 366 chilometri detenuto dall'eporediese Paola Gianotti.

L'associazione, di cui Profumo è socia fondatrice, insieme alla presidente Erika Barbonaglia, ha invece portato a termine la missione che si era prefissata lo scorso ottobre, presentando l'ambizioso progetto.

«Non solo abbiamo potuto ordinare l'apparecchiatura - ha detto la presidente Barbonaglia tracciando un primo bilancio della manifestazione - ma ci sono rimasti anche fondi per acquistare materiale di consumo che presto consegneremo al reparto. Grazie a tutti gli amici, davvero tantissimi, che ci hanno sostenuti in questo progetto».

Con Profumo e Barbonaglia anche il primario Gianluca Cosi che ha ricordato come il polisonnigrafo, che verrà messo in rete con la struttura del Regina Margherita di Torino dove operano gli specialisti di apnee notturne nei neonati, consentirà all'ospedale vercellese di offrire un importante servizio.