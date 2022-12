Covid, curva dei contagi ancora in calo: nel vercellese 43 casi al giorno

In Piemonte la curva dei contagi presenta un andamento decrescente rispetto al periodo precedente. Anche questa settimana la regione conferma un dato migliore rispetto a quello rilevato a livello nazionale. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 9,2%, quella dei posti letto in terapia intensiva è al 3%. La positività dei tamponi è all'8,7%.

In Piemonte nel periodo dal 16 dicembre al 22 dicembre i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.016. Suddivisi per province: Alessandria 127, Asti 47, Biella 40, Cuneo 84, Novara 81, Vercelli 43, VCO 39, Torino città 198, Torino area metropolitana 323.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 7.710 (-4.453).

Questa la suddivisione per province: Alessandria 892 (- 326), Asti 332 (- 197), Biella 281 (-104), Cuneo 590 (-501), Novara 565 (-273), Vercelli 301 (-120), VCO 270 (-57), Torino città 1.385 (-948), Torino area metropolitana 2.262 (-1.879).

Nella settimana dal 16 dicembre al 22 dicembre l’incidenza regionale (l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 167.2 con andamento calante (-38.5%) rispetto ai 271.9 dei sette giorni precedenti.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 74.3 (-37,5%); nella fascia 25-44 anni è 137.6 (-43,9 %); tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 177.9 (-42.2%); nella fascia 60-69 anni è 225.6 (-34,5%); tra i 70-79 anni è 234.1 (-38,6%); nella fascia over80 l’incidenza risulta 343.2 (-29%).

In età scolastica l’incidenza rispetto ai sette giorni precedenti è in calo in tutte le fasce: tra 0-2 anni l’incidenza è 61.9 (-26%), nella fascia 3-5 anni si registra un’incidenza di 19.3 (-24,9%), nella fascia tra 6 e 10 anni l'incidenza è 15.9 (-51,5%), nella fascia 11-13 anni l'incidenza è 22.4 (-59,4%), nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 30.6 (-45,8%).