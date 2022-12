Engas Hockey Vercelli, mister Crudeli: "Contro le squadre migliori ottenuto un ottimo bottino di punti"

Mister Roberto Crudeli parla del pareggio di casalingo (4-4) con il Bassano e, nella sua analisi, amplia il quadro al fitto periodo vissuto dalla squadra nelle ultime settimane: “Non ci accontentiamo di niente, accettiamo il risultato maturato in pista. La partita avrebbe dovuto essere incanalata in altro modo, specie nel secondo tempo, ma si può dire che abbiamo dominato, facendo il match, poi abbiamo accusato un calo di dieci minuti, ma abbiamo anche avuto l’occasione per vincerlo senza riuscire a sfruttarla. Diciamo, quindi, che il risultato è più demerito nostro che merito altrui. Sono contento, perché continuiamo a vedere prestazioni su prestazioni, poi è chiaro che avere un giocatore in meno come Oruste conta e questo nella rotazione dei cambi è un aspetto importante. Dovevamo incontrare le sei squadre più forti del campionato e avevamo fatto un piano-punti: abbiamo realizzato due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, portandone a casa sette, che possiamo considerare un ottimo bottino”.

Il mister ha le idee chiare anche per quanto riguarda la pausa per le ricorrenze natalizie: “Da qui a gennaio lavoreremo tanto. Il 27 ci ritroveremo e partiremo con un lavoro doppio dopo Natale, dando qualcosina in più sotto l’aspetto fisico e tattico. Tutto quello che si potrà mettere durante la pausa, sarà aggiunto. Abbiamo due settimane, perché c’è anche quella che condurrà alla partita con il Grosseto (7 gennaio, ore 20.45, al Palapregnolato del rione Isola, ndr), quindi si lavorerà per quella. Ora, però, ci dobbiamo godere il Natale perché abbiamo fatto un tour de force impressionante, contati e mettendo in pista cose nuove, stando sempre al massimo della concentrazione, quindi con tante energie sprecate. Ora è necessario staccare un po’, riposare, non pensando all’hockey, ma alla famiglia trascorrendo buone vacanze per poi tornare qui belli carichi”.

Questa sosta coincide anche con la sessione invernale di mercato: “Dal mercato non mi aspetto niente. Bisogna veder i giocatori che sono qua che hanno esplicitato alcune situazioni; Brusa è andato via, per il resto vedremo ciò che accadrà. Noi non mandiamo via nessuno: se qualcuno è interessato ai nostri giocatori, deve venire, trattare con la società, dopodiché si parla se abbiamo la contropartita, sia tecnica che economica. In caso contrario, i giocatori hanno un contratto e lo devono rispettare”.

Passiamo ora a Matteo Brusa che lascia HV dopo essere stato presente dal primo giorno agonistico della società, guadagnandosi affetto e stima di tutti, tifosi ed addetti ai lavori, grazie alle sue giocate determinanti, in grado di unire potenza e grazia. Ieri Teo è stato salutato con calore dalla curva di HV a fine partita: il giusto tributo anche per il suo valore umano. “Tre anni di cui avrò tanti ricordi, tante cose belle. Ho molte persone da ringraziare per tutto ciò che abbiamo realizzato; è stato un onore per me arrivare a Vercelli in questo progetto nuovo, ambizioso che, nonostante i risultati ottenuti, si può dire essere ancora all’inizio della sua storia. Bisogna continuare così e togliersi grandi soddisfazioni, perché la strada è quella giusta e i giocatori compongono una grande squadra che, sono certo, potrà ottenere bei risultati”.

Brusa potrà dare ancora tanto all’hockey piemontese: “Ora la mia scelta mi porta a Novara e cercherò di dare una mano lì per farla ritornare dove merita, nella speranza di rivedere presto un derby in A1 che manca da tanti anni. Rimango legato a Vercelli, a questa società e a queste persone: il mio è sia un grazie che un arrivederci, perché in futuro non si può mai sapere… oggi le strade si dividono, ma lascio una seconda famiglia”.