Isde: «Altri morti per tumore tra giovani adulti vercellesi. Riattiviamo Osav»

Negli ultimi 10 giorni nella città di Vercelli si sono verificati diversi decessi (alcuni per patologia oncologica) in giovani adulti.

Per quanto ovviamente questo non possa essere un dato statisticamente significativo, dal punto di vista epidemiologico tali eventi devono essere oggetto di attenta riflessione e attenzione in quanto è risaputo che le morti precoci, dove i fattori di rischio personali (quali ad esempio alcool, fumo, rischi occupazionali ) sono limitati/assenti possono essere invece un indicatore di problematiche/esposizioni di origine ambientale pregresse o in corso.