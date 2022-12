Corsaro: «Grazie, mi avete aiutato a superare un momento difficile»

Applausi di bentornato al sindaco Andrea Corsaro: dopo il malore del 30 novembre scorso, il primo cittadino, ancora convalescente, ha voluto essere presente per almeno una parte dell'ultima seduta dell'anno.

«Grazie a tutti per la vicinanza che mi avete dimostrato in un momento difficile – ha detto Corsaro in apertura di seduta -. I messaggi, i pensieri, le telefonate che ho ricevuto da parte vostra sono state un grande aiuto. E' una gioia per me essere qui e riprendere la strada che avevamo interrotto il 30 novembre, con l'entusiasmo e l'impegno di sempre per realizzare importanti progetti per la nostra città. E' stato un momento complesso, oggi superato, anche se occorre ancora qualche giorno di convalescenza. Tuttavia ho voluto essere qui per seguire almeno una parte dei lavori, per ringraziarvi, augurarvi buone feste e, naturalmente, pungolarvi a fare come sempre il massimo per Vercelli».

Corsaro, ancora un po' claudicante, è rimasto per una parte della seduta, a partire dalle variazioni di Bilancio relative alle integrazioni dei capitoli di spesa per la realizzazione del Pnrr su Casa Vialardi, mensa della Collodi e cinema.