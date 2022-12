Alice: auto contro una casa, 3 giovani in ospedale

Incidente, nella serata di mercoledì, in via Cavaglià, ad Alice Castello.

Poco dopo le 21,30, all'altezza del peso pubblico, una vettura sulla quale viaggiavano tre giovani di Cavaglià è uscita di strada, finendo contro il muro di una casa che costeggia il curvone. Per soccorre i ragazzi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i mezzi del 118 che si sono occupati di trasportare in ospedale i ragazzi per gli accertamenti e le cure del caso.

Un tratto di strada che, sebbene sia soggetto al limite die 50 chilometri orari, non è nuovo a incidenti, in paese: già qualche anno fa un altro automobilista era finito contro il muro della medesima abitazione dopo aver perso il controllo della propria vettura.