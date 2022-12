“Il mio dono” di Unicredit: maratona benefica per sostenere la Diapsi

Il progetto di inserimento lavorativo di Diapsi Vercelli «AttraVERSO il lavoro - con arte» ha ricevuto importanti finanziamenti da parte di Banca d’Italia e Fondazione Crt, due contributi da 20.000 euro ciascuno per la prosecuzione del progetto che si realizza tramite l’atelier «Brein», che ha sede nel loggiato di San Pietro Martire. Ma, oltre al sostegno dei grandi enti ci vuole anche quello dei singoli per sviluppare il laboratorio che è un fiore all’occhiello del volontariato cittadino.

In questo periodo si può fare in due modi, con una visita al laboratorio (sempre aperto in orari negozio fino a sabato) dove sono disponibili i teneri «Brein Bear» in vari formati e diverse altre idee regalo per il Natale, oppure con un semplice click del mouse: «I contributi avuti da Banca d’Italia e Fondazione Crt - spiega la presidente Lorena Chinaglia - sono molto importanti per poter portare avanti la nostra attività, così come è importante l'opportunità che ogni anno ci offre Unicredit con “Il mio dono”, la piattaforma web sulla quale si può votare la nostra associazione fra le tante ospitate, se si supera un minimo di voti avremo circa un euro per ogni click, ma con una piccola donazione si potrà aiutare anche di più. A ogni edizione registriamo una buona partecipazione e quindi chiediamo ai nostri sostenitori e ai vercellesi in genere di aiutarci anche quest’anno».

Il meccanismo è semplice, ci si collega a www.ilmiodono.it, nella sezione Organizzazioni si scrive Diapsi Vercelli e si clicca su “scopri di più” e poi su “vota questa organizzazione”. Si può scegliere di votare via social o via email, in questo caso andrà poi attivato il link che arriverà dalla piattaforma.

Ogni voto è un punto per la classifica, con una “donazione plus” si aumenterà il punteggio.

Per donare sempre dal sito www.ilmiodono.it, nella sezione Organizzazioni una volta selezionata Diapsi Vercelli e “scopri di più”, è disponibile anche l'opzione “Sostieni le iniziative in corso” cliccare su Brein - Percorsi di accompagnamento al lavoro” e poi su “Vota e sostieni questa organizazzione”.

Ci sono dei campi da compilare e la scelta del sistema di pagamento. Per effettuare una Donazione Plus, bisogna donare almeno 10 euro e indicare lo stesso indirizzo email/account social già usato per il voto, in tal modo il punteggio varrà di più e ci aiuterà a raggiungere più facilmente il minimo richiesto per ottenere il contributo.

L’iniziativa è già in corso e durerà fino al 31 gennaio 2023.