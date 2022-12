Attenzione alle spese, restyling delle poste, apertura di un Ufficio di prossimità: queste le principali novità per il 2023

SANTHIA’ – Diverse le novità emerse dall’ultimo consiglio comunale che si è svolto martedì 20 dicembre: attenzione massima sulle spese, restyling delle poste, apertura di un Ufficio di prossimità. “La nostra città ad aprile 2022 ha partecipato e vinto un bando regionale per l’apertura di un Ufficio di Prossimità: sarà un punto essenziale per offrire un servizio-giustizia più vicino al cittadino, specialmente a tutela di anziani e disabili – spiega soddisfatta l’assessore Claudia Ulliana – in quetso ufficio si potranno orientare gli utenti sugli istituti di protezione giuridica, dare supporto per predisporre atti che si possono redigere senza ausilio di un legale, inviare atti telematici agli uffici giudiziari e fornire consulenza sugli iscritti di protezione giuridica. Il nostro, infatti, sarà il primo Ufficio di prossimità in apertura nel 2023!”.

“Il bilancio comunale non è slegato dalla realtà che ci circonda e quando la realtà vuol dire prima pandemia e poi guerra è inevitabile che fare una previsione annua di spesa per un Comune, come per una famiglia ,sia destinata ad essere un puro esercizio. Bisogna però trarre insegnamento da questa situazione, infatti, non lasciamo che una crisi vada sprecata – interviene l'assessore al bilancio Agatino Manuella - mi spiego meglio: questa deve essere l’occasione per rivedere l’efficacia delle nostre spese ed in particolare dobbiamo internalizzare alcuni servizi. Il lavoro è già iniziato e continueremo a lavorarci con impegno anche il prossimo anno”.

“La sede delle Poste Italiane situata nella nostra città riceverà un restyling per poter offrire ancora più servizi al cittadino! Infatti, erogherà anche i servizi della pubblica amministrazione, attraverso i canali fisico-digitali delle Poste” commenta il sindaco Angela Ariotti che aggiunge “Il nostro Ufficio Postale rientra tra i Comuni sotto i 15.000 abitanti scelti da Poste Italiane per un ampliamento strutturale e, appunto, dei servizi. Faremo comunque una buona e tempestiva comunicazione quando sapremo la data precisa per l’inizio dei lavori”. Infine, il Consiglio Comunale ha votato a favore dell’attribuzione dei gettoni di presenza 2023 alle associazioni di Santhià. “In un periodo di generale difficoltà, siamo contenti che l'intero consiglio, maggioranza e minoranza all’unanimità, abbia preso questa decisione solidale in favore delle associazioni che operano nella nostra città!” conclude l’assessore Alessandra Ferragatta.