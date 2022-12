Drammi nella Bassa e in Valsesia, morte due bimbe piccolissime

Due tragedie, nel giro di poche settimane, hanno coinvolto giovani famiglie che hanno visto morire le rispettive bimbe, piccolissime.

Il primo dramma si è consumato a Costanzana dove una bimba di pochi mesi è stata trovata morta dai genitori, non dimoranti in paese, all'interno della roulotte utilizzata come casa dalla famigliola che aveva fatto tappa in paese. Gli accertamenti autoptici, disposti dopo la tragedia, hanno stabilito che la piccola è deceduta per cause naturali.

Si è è consumato invece in alta Valsesia, a Riva Valdobbia, il dramma che, nei giorni scorsi, ha strappato alla famiglia una bimba di soli tre anni, figlia di una coppia di olandesi che da tempo si è trasferita a vivere a Riva, in una baita oltre Sesia. La piccola è spirata nella notte tra giovedì e venerdì: da alcuni giorni accusava febbre e sintomi influenzali ma all'improvviso la situazione è precipitata, spingendo i genitori a dare l'allarme. All'arrivo dell'elisoccorso, che ha calato con il verricello il personale medico nei pressi della baita, non raggiungibile da strade carrozzabili, per la bimba non c'era ormai nulla da fare. Sul posto i Finanzieri del Soccorso Alpino avevano anche trasportato personale sanitario utilizzando le motoslitte sulla neve caduta nei giorni precedenti. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della bimba, sulla quale è stata disposta l'autopsia.

La tragedia ha provocato un grande cordoglio perché la famiglia olandese è molto conosciuta nella piccola comunità di Riva Valdobbia e in quella di Alagna dove la sorellina più grande frequenta le scuole del paese.